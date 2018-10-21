عبدالغني لن يكتفي بعقوبة الانضباط .. ويتجه للشرع

المواطن - طارق سعد

قدم حسين عبدالغني شكوى رسمية للشرطة على خلفية اعتداء حسن معاذ بعد نهاية مباراة الاتحاد وأُحد ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد خروجه من ملعب الجوهرة بجدة، توجه حسين عبدالغني للمستشفى لعلاج الإصابة الدامية في وجهه الناتجة عن سقوطه بسبب التعدّي من حسن معاذ في الدرج المؤدي لغرف الملابس.

وكشف القانوني عبدالله الشايع لـ“المواطن” في تصريح خاص أمس السبت، أن الإصابة الدامية إذا كانت فترة علاجها أقل من 15 يومًا لا تستدعي إيقاف حسن معاذ في الشرطة، بل تتخذ الشكوى مجراها حتى يتم البت فيها شرعاً .

يُذكر أن لجنة الانضباط أصدرت قراراً صباح اليوم الأحد يقضي بإيقاف حسن معاذ لمدة سنتين مع غرامة قدرها 100 ألف ريال ، ويعتبر القرار قابلا للاستئناف متى ما أراد اللاعب أو وكيله الاعتراض عليه.