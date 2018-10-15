عبدالله الغذامي: الجامعات ستنقرض ويجب تنفيذ هذا العقد بينها وبين الطلاب

المواطن - الرياض

أكد المفكر السعودي عبدالله الغذامي أن كلمة “جامعي” قد تتحول إلى عبء على الدولة والمجتمع في المستقبل، موضحًا أن يومًا ما ستنقرض الجامعات.

وأضاف الغذامي في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن جامعات المملكة يجب أن تدرس ما تحتاج له فقط الدولة، ويجب أن تتعاقد وزارة التعليم مع الطالب بمكافأة منذ العام الأول له في كلية التربية على عقد بينها وبينه أنه سيكون معلم.

ورأى المفكر أن بعض التخصصات لا تتوافق مع سوق العمل، مشددًا على ضرورة تطبيق نموذج كلية الطب على باقي الكليات، حيث لا يدخل كلية التربية إلا من سيصبح معلمًا.

وأوضح الغذامي أن فكرة زوال الجامعات موجودة، ولكن بقي أن تنتقل للعمل.