عبد الغني: أتمنى استعادة الأخضر لبريقه آسيويًا والرباعية مُفيدة

المواطن - محمد سمعة

أكد الدولي حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي أحد، أنه كان سعيدًا للغاية عندما علم من إدارة ناديه باستدعائه لقائمة المنتخب السعودي الأول استعدادًا للبطولة الرباعية.

وتحدث عبد الغني قائلًا: شرف كبير لي التواجد مع منتخب بلدي وهذا حلم لأي لاعب، بالطبع كنت سعيدًا للغاية عندما علمت بانضمامي لقائمة الأخضر.

وأضاف عبد الغني: بالطبع هناك اهتمام كبير من قبل هيئة الرياضة بالمنتخب السعودي، ويجب أن ننسى تجربة كأس العالم ونُفكر فيما هو مقبل، وأتمنى استعادة الأخضر لبريقه في البطولة الآسيوية.

وأكمل عبد الغني قائلًا: تواجد المنتخب العراقي والمنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني في الدورة الرباعية، احتكاك قوي ومفيد للغاية للأخضر قبل انطلاق أمم آسيا، خاصة أن مواجهة منتخب العراق تُذكرنا بالصعوبات والتي نُقابلها في كأس آسيا.

وتابع عبد الغني: لا شك أن مساندة الجماهير للمنتخب السعودي ستدفعنا لتحقيق الأفضل، ونحن نريد الفوز بكأس آسيا خاصة أن آخر بطولة حققناها كانت في عام 1996 بدولة الإمارات.