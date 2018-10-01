عصابة سرقة المركبات وتزييف العملات في قبضة الشرطة.. نفذوا 14 جريمة بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة سرقة المركبات وتزييف العمليات، بعد ارتكابهم 14 جريمة سرقة سيارات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفِي إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بتوفيق الله، من الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة مواطنين ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم عددٍ من جرائم سرقة المركبات وتزييف العملات ، حيث أقرّوا بارتكاب (١٤) جريمة سرقة سيارات وهي بوضع التشغيل ، وتم في حوزتهم ضبط (٢٧) ورقة نقدية مزيفة وأجهزة تغليف حرارية ومعدات وأدوات تستخدم في التزييف والتزوير، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وأضاف أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.