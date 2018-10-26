عقوبات بالجملة ضد الهلال والاتحاد بعد الكلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات ضد ناديي الهلال والاتحاد بعد الكلاسيكو والذي أقيم بينهما بالأمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط إلزام نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 30 ألف ريال لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات بإتجاه مضمار الملعب عند بداية المباراة ضد نادي الاتحاد.

كذلك ألزمت لجنة الانضباط فهد الراشد نائب رئيس الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بعد نهاية المباراة ضد الاتحاد حيث خالف قرار الاتحاد السعودي للكرة بمنع حدوث مثل هذه الأمور.

كما عُوقب نواف المقيرن رئيس الاتحاد بدفع عشرة آلاف ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بين شوطي مباراة فريقه أمام الهلال دون إرتداء البطاقة التعريفية للرابطة.