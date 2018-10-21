علماء اليمن: نرفض ابتزاز المملكة ومحاولات النيل من مكانتها

علماء اليمن: نرفض ابتزاز المملكة ومحاولات النيل من مكانتها

2018/10/21
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - واس

أدانت هيئة علماء اليمن، ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من ابتزاز من بعض الدول بتلويحها بفرض عقوبات سياسية واقتصادية، مؤكدةً رفضها الكامل لصور الابتزاز والتهديد، ومحاولات النيل من المملكة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ودعت الهيئة في بيان صدر عنها، جميع الدول العربية والإسلامية إلى تعميق أواصر الأخوة الإسلامية بينها، والتعاون والتناصر فيما بينها لمنع أي ابتزاز أو عدوان ضدها.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :