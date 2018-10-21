علماء اليمن: نرفض ابتزاز المملكة ومحاولات النيل من مكانتها

المواطن - واس

أدانت هيئة علماء اليمن، ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من ابتزاز من بعض الدول بتلويحها بفرض عقوبات سياسية واقتصادية، مؤكدةً رفضها الكامل لصور الابتزاز والتهديد، ومحاولات النيل من المملكة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ودعت الهيئة في بيان صدر عنها، جميع الدول العربية والإسلامية إلى تعميق أواصر الأخوة الإسلامية بينها، والتعاون والتناصر فيما بينها لمنع أي ابتزاز أو عدوان ضدها.