عمران خان: تحدثنا مع المملكة لبناء مصفاة نفط في باكستان

المواطن - تصوير: أثير الحربي

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إنه تحدث مع المسؤولين في المملكة لبناء مصفاة نفط في باكستان.

وأضاف عمران خان، خلال كلمته في المؤتمر، “ندعو المستثمرين السعوديين للاستثمار في باكستان “.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

