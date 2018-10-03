عموري معتذرًا: لم أقلل من العين ولا أقصد الإساءة

المواطن - محمد سمعه

توجه الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري لاعب نادي الهلال بالاعتذار إلى جماهير العين الإماراتي وإدارة النادي بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

وقال عموري: العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادٍ عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي وأعتذر لهم عن أي إساءة فُهمت في حديثي لقناة دبي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة طالب بتدخل نادي الهلال بعد تصريحات عموري على قناة دبي الإماراتية حول نادي العين، حيث وصفها آل الشيخ بالمُسيئة للعين.

ويذكر أن عموري كان انضم إلى صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي العين في صيف العام الحالي.