غرامات مالية بحق باعة التمباك بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أسفرت جولات فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة عسير هذا الأسبوع عن ضبط مخالفات متعددة، شملت بيع كميات معسل أقل من 500 جرام، وبيع سجائر مخالفة، وبيع مادة التبغ الممضوغ والتي تسمى بـ”التمباك”.

وحررت اللجنة مخالفات مالية أثناء جولات مختلفة، شملت عددًا من أحياء مدينة أبها، كانت جميعها جولات مفاجئة.

وأشارت اللجنة إلى أنها نفذت في محافظتي بارق والمجاردة جولتين رصدت خلالها بيع بعض المحلات لمادة التبغ الممضوغ، وسجلت مخالفات بلغت قيمتها الإجمالية 50 ألف ريال، ودونت عددًا من التعهدات، كما صادرت اللجان جميع المضبوطات المخالفة، وتم إتلافها وفق ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.

وحثّ آل شايع جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لنظام مكافحة التبغ يتم رصدها في المحال التجارية، وذلك بالاتصال على الرقم 937، حيث كان لتعاون وبلاغات المواطنين أثر فعال في حصر المخالفات.