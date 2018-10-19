فترة التوقف.. المستفيد والمتضرّر في الدوري

المواطن - طارق سعد

عادت عجلة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران مساء البارحة، بعد توقف إجباري لأيام فيفا دام أسبوعين.

وعادة ما تكون فترات التوقف سلاحًا ذا حدين، بالنظر لظروف أي فريق وحالته قبل التوقف نتائجيًّا وعناصريًّا وفنيًّا.

ويعتبر الاتحاد أكبر المستفيدين من فترة التوقف، حيث أقام معسكرًا تحضيريًّا للفترة المقبلة في الطائف تحت إشراف مدربه الجديد الكرواتي بيليتش، حيث كانت فرصة ذهبية للكرواتي للقرب من فريقه الجديد بعيدًا عن أجواء المنافسات الذي كان ربما سيصعب مهمته القادمة.

الهلال يُعد مستفيدًا من التوقف عقب خسارته كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ السوبر السعودي المصري؛ من الزمالك.

وألقت الخسارة بظلالها على الجماهير الهلالية، التي وجهت انتقادات حادة لبعض اللاعبين؛ بسبب الفوضى التي حدثت داخل الملعب، وأدّت إلى خسارة لقب كان في المتناول.

وجاء التوقف مفيدًا لاستعادة الأنفاس، ونسيان ما حدث في لقاء الزمالك، والتركيز على مسابقة الدوري.

على الجانب الآخر، يرى نصراويون وأهلاويون أن فترة التوقف الإجبارية ستثبط انطلاقة الفريقين، في ظل تصاعد المستوى تدريجيًّا مباراة بعد مباراة، وتتشابه ظروف الفريقين كثيرًا هذا الموسم رغم فقدان الأهلي لنقطتين في الجولة الأولى بالتعادل مع التعاون، بينما حقق النصر العلامة الكاملة من النقاط.