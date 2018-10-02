فريق القلب الطبي في منظمة البلسم يصل دار السلام

المواطن - الرياض

غادر فريق أطباء القلب بمنظمة البلسم الدولية مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر السبت ٢٩ سبتمبر إلى دار السلام.

ووصل فريق القلب الطبي في منظمة البلسم الدولية ظهراً إلى مطار جوليوس نيريري الدولي في دار السلام يرأس الفريق المدير التنفيذي للبلسم الدكتور عماد بن عبدالله بخاري أستاذ واستشاري جراحة القلب.

وكان في استقبالهم بالمطار الأستاذ سعيد العجمي مدير مكتب سفير خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا ومدير المراسم، حيث تم الترحيب بالفريق الطبي.

وأوضح العجمي أن السفارة ستقوم بتسهيل كافة ما يحتاجونه لنجاح رحلتهم العلاجية وأنهم سعدوا بخبر زيارتهم والعمل الخيري الإنساني الذي ينوون القيام به وأن ذلك شهادة تثبت ما وصل إليه الطب في المملكة العربية السعودية وما اكتسبه أبناؤها من علم وخبرات في كافة المجالات.

وفور وصول الفريق توجهوا إلى مركز القلب.. واجتمعوا مع مدير المركز الدكتور/محمد الجنابي رئيس مركز القلب جاكايا كيكوتي، والفريق الطبي المحلي.. وناقشوا الحالات المرضية الموجودة وخطة العمل للأيام الستة المقبلة، فترة تواجد الفريق الزائر، بعدها باشروا إجراء خمس عمليات قسطرة تداخلية، وترتيب الأدوات الطبية التي اصطحبوها معهم.

يتكون الفريق من ١٣ عضواً يعملون معاً لإنجاح رحلتهم العلاجية، ويسعون بعد توفيق الله لإعادة الأمل والفرح إلى نفوس المرضى وذويهم.