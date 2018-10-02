فضيحة الملالي.. الترويج لشائعة فرار حاملة طائرات أميركية من زوارق إيرانية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلَّط مقطع فيديو تم تداوله في إيران على مستوى واسع، الضوء على الطريقة التي يحاول بها نظام الملالي خداع أنصاره عن طريق الترويج لأمور تبدو غير منطقية على كافة المستويات.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس، فإن الفيديو الذي تم التقاطه بوساطة طائرة مسيرة “درون” في مضيق هرمز، ما وصفه الحرس الثوري الإيراني بمطاردة الزوارق البحرية خفيفة الوزن لحاملة طائرات روزفيلت الأميركية في تلك المنطقة.

وحاول بعض اللجان الإلكترونية الترويج لانتصار زائف وخادع بشأن قدرة الزوارق الإيرانية السريعة، والتي استطاعت توجيه رسائل تهديد إلى طاقم حاملة الطائرات الأميركية في الممر البحري الحيوي.

وبمساعدة تلك اللجان حاول نظام الملالي نشر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، أملًا في استمرار خداع بعض الإيرانيين التابعين له.

حاملة الطائرات روزفيلت التي يبلغ وزنها 100 ألف طن، تُدار بواسطة طاقة مكون من 5000 فرد، وتستطيع حمل 130 طائرة مقاتلة، بما في ذلك مقاتلات من طراز F / A-18 Super Hornet، وطائرات EA-18G Growler الحربية الإلكترونية إلى جانب طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوًا من طراز E-2 Hawkeye.

وعلى الرغم من استعراض الملالي لهذا الفيديو على أنه انتصار لهم، إلا أن مستخدمي تويتر أكدوا أن هذا الهراء لا يمكن تصديقه.

وسخر أحد المستخدمين من الفيديو، قائلًا: “ناقلة لديها كل تلك القوة النيرانية الهائلة يُمكنها تدمير الزوارق الصغيرة في دقائق معدودة”.

وسخر شخص آخر من اللقطات، قائلًا “العملاق الأميركي لديه دعم جوي فوقي ودعم تحت سطح البحر لأنهم قاعدة عسكرية عائمة بكل سلاح معروف للإنسان”.