فعالية ترفيهية إبداعية بالرياض وأخرى لـ”إستاند أب” كوميدي في جدة

المواطن - عبدالملك آل سميح

تستمر فعاليات روزنامة الترفيه بإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين، عبر مجموعة من الفعاليات التي تنوعت ما بين الإبداع والفنون البصرية، وجرعة من الضحك والألعاب الحركية والعروض الفنية الترفيهية.

فيما تستمر في العاصمة الرياض، فعالية “يلا سولت” المقامة في مجمع الرياض بارك، بفعالياتها العائلية والعروض الحية لزوراها، تنطلق في قاعة أوشا للاحتفالات فعالية “أستوديو الإبداع” في الفترة ما بين 20- 26 أكتوبر، وهي فعالية تهتم بمجالات الفنون البصرية والإبداعية وتتضمن عروض ترفيهية كالمتاهة الفنية التي تلهم الإبداع، وتم تصميمها بطريقة فنية باستخدام الديكورات والإضاءة والصوت بشكل متناسق لخلق جو جذاب وتفاعلي لإعطاء الزوار تجربة فنية شبيهة بالرحلة، كما تتوفر مناطق خاصة للأطفال وأماكن للأفراد لإبراز مواهبهم ومهاراتهم والحرف اليدوية أمام الجمهور، ويمكن للزوار الاستفادة من ورش العمل المقامة في مجالات التصوير الفوتوغرافي، وصناعة الأفلام والرسم، بالإضافة لجلسات نقاش لمتحدثين ذوو خبرة يستعرضون تجاربهم في الحياة وصناعة المحتوى.

وفي جدة سيقيم نادي الكوميديا “دوري الارتجال” في جمعية الثقافة والفنون، حيث يعيش الحضور ساعتين من الضحك المتواصل مع مجموعة من الشباب الموهوبين، وذلك مساء يوم الخميس.

أما في المنطقة الشرقية، فتستمر فعالية منتجع شاطئ الغروب وأكبر حديقة مائية مطاطية في العالم تمتد مساحتها على عشرين كيلو مترًا مربعًا تشكل لوحة فنية تعبر عن ضخامة الحدث، والذي حطم رقم قياسي وأدخل المملكة موسوعة جينيس كأكبر حديقة مائية مطاطية في العالم. وتضم الحديقة 75 لعبة، مثل المتاهة والسلالم والمنزلقات والجسور والأبراج القابلة للنفخ، كما تتضمن الفعالية أنشطة متنوعة أخرى منها العروض البهلوانية والفنية والترفيهية، إضافة إلى الألعاب البحرية المتنوعة مثل “الجت سكي” والغوص والرسم على الرمال وملعب الطائرة المقام في البحر، كما تتضمن الفعالية عروض سينما على الشاطئ.