فنانة فرنسية شهيرة تختار المملكة وطنًا عقب اعتناقها الإسلام

الواطن - متابعة

أعلنت فنانة فرنسية شهيرة، أنها قررت الإقامة في السعودية عقب اعتناقها الإسلام واعتزالها الفن، مشيرة إلى أنها سعيدة بحياتها الجديدة في المملكة.

وذكرت تقارير فرنسية أن ديامس -فنانة الراب التي اشتهرت بشكل قوي منذ عام 2000- حزمت حقائبها بعد دخولها الإسلام عام 2009 وارتدت الحجاب، واختارت السعودية مقراً جديداً لإقامتها منذ عام.

وأضافت صديقة ديامس أن صديقتها أبلغتها أنها سعيدة بحياتها الجديدة في السعودية، وستزور فرنسا من فترة إلى أخرى لزيارة أقربائها وأصدقائها.

وكانت ديامس قبل دخولها الإسلام تمر بمرحلة نفسية سيئة، وأعلنت بالقول: “لم أجد الحل لوضعي ونفسيتي عند الأطباء، لكنني وجدته في الإسلام”.