فوائد لا تُحصى للسعودية من حضور منتخبي البرازيل والأرجنتين

المواطن - طارق سعد

اكتسبت السعودية مؤخراً فوائد جمة من استضافة العديد من التظاهرات الرياضية في مختلف المنافسات، وبدأت الجماهير في السعودية من مواطنين ومقيمين في التفاعل يوماً بعد يوم مع هذه الأحداث بالحضور والاطلاع والاهتمام.

وتستضيف السعودية هذه الأيام مجريات الدورة الرباعية الدولية “سوبر كلاسيكو” بتواجد العملاقين البرازيل والأرجنتين إضافة للعراق والمستضيفة السعودية.

حضور البرازيل والأرجنتين للسعودية بما يملكانه من نجوم عالميين على ساحة كرة القدم، كان كفيلاً بتغطية إعلامية كبيرة من مختلف الوسائل العالمية، وهي قيمة كبيرة للسعودية لاستعراض إمكاناتها وبنية تحتية من مطارات وفنادق وملاعب ومراكز تدريب.

كما وُفق الاتحاد السعودي لكرة القدم في كيفية الاستفادة التامة من حضور عملاقي الكرة العالمية، بتنظيمه زيارة خاصة إلى قصر المصمك والمتحف الوطني للبعثة الأرجنتينية تم من خلالها شرح كافة ما يحتويه الموقعين من تاريخ وعمق حضاري ومقتنيات، وهو ما دعا نجم الأرجنتين ديبالا لاحقاً لنشر تغريدة عبر حسابه في تويتر لصور زيارة اللاعبين لقصر المصمك والمتحف الوطني.

كما يقيم مدرب اللياقة في منتخب البرازيل البروفيسور فابيو ماهيرسيجيان وأخصائي فسيولوجيا الجهد الدكتور جليمي محاضرة بتنظيم من اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة ضمن خطط التعليم المستمر، وهي اقتناصة رائعة من اللجنة الفنية للاطلاع عن قرب عن التفاصيل البدنية واللياقية للاعبي البرازيل.

وفي إطار الملعب، لا شك أن الأخضر استفاد كثيراً بمواجهة البرازيل ونجومه ضمن المرحلة الإعدادية استعداداً لكأس أمم آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل، حيث حفلت المواجهة بندية وشراسة خضراء حظيت بإعجاب القائمين على المنتخب وعلى رأسهم المدرب بيتزي، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الأخضر القادمة ضد العراق في لقاء يغلب عليه طابع التكافؤ بين المنتخبين.

وتُختتم الدورة بمواجهة عالمية من العيار الثقيل على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة، سوبر كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين في لقاء نفذت تذاكره البالغة 65 ألف تذكرة، ومن المتوقع أن تتجاوز مشاهداته المليار مشاهدة حول العالم.

وهي فرصة سانحة للمشجع السعودي لمشاهدة النجوم العالمية في المنتخبين إذا ما علمنا أن مدن شراء التذاكر في السعودية تنوعت بين 22 مدينة بحسب إعلان اللجنة المنظمة.