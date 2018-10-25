فورين بوليسي: التعاون العسكري بين السعودية وأمريكا لا يمكن كسره

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة متينة وغير قابلة للكسر أو التأثر بأي حالة جدال حول وفاة الصحفي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أنه عندما تهدأ الأمور لن يحدث أي تغيير يُذكر في العلاقات بين واشنطن والرياض.

وسلطت المجلة الأميركية بشكل رئيسي الضوء على العلاقات والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة، حيث أكدت أن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تتمسك بكافة أواصر الصلة والتعاون مع نظيرتها في المملكة، لا سيما وأن هذه العلاقات هي الضامن للإبقاء على العديد من المصالح المشتركة، أبرزها ضمان التدفق الحر للنفط والغاز الطبيعي، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التعاون من أجل التصدي لأطماع إيران.

وأوضحت المجلة أن الواقعية تحتم على الولايات المتحدة الاعتراف بأهمية الصفقات العسكرية التي وقعت خلال السنوات الماضية مع المملكة، والتي تعتبر عنصرًا بارزًا ومرئيًا في تعاون واشنطن مع السعودية.

وعلى مدى عقدين من الزمان، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في الشرق الأوسط، ومن عام 2013 إلى عام 2017 ، ذهبت 49٪ من جميع الأسلحة الأمريكية إلى دول في المنطقة.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن التعاون العسكري مع المملكة والذي يدعمه البنتاغون بشكل واضح، يتضمن ​​العديد من الأمثلة مثل الدعم اللوجستي والتحليلي الأميركي للعمليات، بالإضافة إلى الذخائر وعمليات البحث والإنقاذ، والتزود بالوقود في الجو، وتحليل الاستخبارات التي يقدمها الجيش الأميركي للتحالف الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب في اليمن.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، كولونيل روبرت مانينغ، قد أكد خلال وقت سابق من الأسبوع الحالي، أنه لا دخل لوزارة الدفاع الأميركية بقضية وفاة المواطن جمال خاشقجي في تركيا مطلع الشهر الجاري.

وقال مانينغ: “لا دخل لنا بحادثة خاشقجي، ولا تغيير في التعاون العسكري مع الرياض ودعم حرب اليمن”.