فيديو.. أهالي عسير يبحثون عن الدفء عبر عقبتي ضلع وشعار
منع مرور الشاحنتين بالعقبتين في نهاية الأسبوع

فيديو.. أهالي عسير يبحثون عن الدفء عبر عقبتي ضلع وشعار

2018/10/13
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شهدت عقبتا ضلع وشعار كثافة عالية في حركة السير، يوم أمس الجمعة، باتجاه مناطق الدفء بتهامة وساحل البحر الأحمر مع قرب بداية فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة بمرتفعات عسير.

وقد لوحظ انتشار كثيف لدوريات المرور على امتداد الطريقين، وكذلك توزيع أجهزة الرصد الآلي على امتداد تلك الطرق.

وشددت إدارة مرور منطقة عسير على الالتزام بأنظمة المرور والالتزام بالسرعات والمسارات المحددة للسير، مؤكدة على أنه سيتم تطبيق النظام بحزم على المخالفين بما يضمن سلامة الجميع.

وأوضحت إدارة مرور عسير أنه سيتم منع مرور الشاحنات أيام الإجازة الأسبوعية بالعقبتين اعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى 12 ليلًا.


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