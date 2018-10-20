فيديو .. إصابة قاتلة لـ عموري .. واللاعب يخرج باكيًا

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن لإصابة قوية خلال مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب عموري أصيب في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول دون أن يتدخل أي لاعب من الشباب عليه، حيث التوت قدمه اليمنى بطريقة غريبة مما أدى إلى سقوط اللاعب على أرضية الملعب واستدعاء الجهاز الطبي لنادي الهلال لعلاجه.

ولم يستطع عموري استكمال المباراة مما جعل المدرب جورجي جيسوس يبحث عن البديل المناسب له للدفع به.

ويذكر أن نادي الهلال يعاني من الإصابات، حيث للتو عاد اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز بعدما أصيب في إحدى عضلات قدمه اليمنى، كما أصيب ياسر الشهراني وسلمان الفرج خلال تواجدهما مع المنتخب السعودي.