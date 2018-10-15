فيديو.. إعصار لبان ضرب المهرة فتدخلت المملكة بأطنان من الغذاء

فيديو.. إعصار لبان ضرب المهرة فتدخلت المملكة بأطنان من الغذاء

2018/10/15
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تسبب إعصار لبان في أزمة كبرى لمحافظة المهرة اليمنية، حيث تسبب في تضرر 53 منزلًا، وتعطل 92% من الكهرباء، لتتدخل المملكة بالإنقاذ ومساعدة الأشقاء إيمانًا منها بدورها الحيوي والكبير في مساعدة الدول الشقيقة.

وأدى إعصار لبان إلى إغلاق الطرق بين المديريات في المحافظة، فيما لجأ ألف شخص إلى المبيت في مدارس الغيضة تجنبًا للعاصفة المدمرة.

وجاء تدخل المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بواقع 100 خيمة و200 بساط.

كما أرسلت المملكة طائرتين C31 تحمل 16 طنًّا و280 كيلو جرامًا من السلال الغذائية.


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