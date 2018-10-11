فيديو.. إعصار مايكل يدمر فلوريدا ويجبر السكان على ترك منازلهم

المواطن - متابعة

أجبر إعصار فلوريدا آلاف السكان في ولاية فلوريدا الأمريكية على البقاء في العراء بعد أن حطم منازلهم ودمر كل المرافق الأساسية.

وتقدم الإعصار مايكل ثالث أقوى إعصار يجتاح البر الأمريكي الرئيسي، باتجاه الشمال الشرقي صوب ولاية جورجيا وولايتي ساوث ونورث كارولاينا يوم الخميس تاركاً فلوريدا تقيم الدمار الذي خلفه عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بأكملها مما يعني تقديم مساعدات اتحادية للولاية.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون أن رجلاً لقي مصرعه عندما سقطت شجرة على منزله في فلوريدا ولفظت فتاة أنفاسها بعد سقوط حطام على منزل في جورجيا.

وكان إعصار مايكل الذي بلغ الدرجة الرابعة أقوى إعصار يصيب فلوريدا منذ 80 عاماً، لكن قوته تراجعت مع دخوله جورجيا. وفي وقت مبكر من صباح يوم الخميس تراجعت قوته إلى عاصفة مدارية وبلغت أعلى سرعة للرياح 60 ميلاً.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 700 ألف منزل ومتجر وشركة في فلوريدا وألاباما وجورجيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس. ولجأ ألوف إلى المخابئ أثناء الليل بعد أن فروا من منازلهم هربا من الإعصار.

وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون منازل تغمرها المياه حتى الأسقف في مكسيكو بيتش. ولا يُعرف مصير نحو 280 شخصاً قالت السلطات إنهم تجاهلوا أوامر الإخلاء.

وتهدمت مبانٍ عديدة في بنما سيتي أو أصبحت بلا أسقف، وخلت الشوارع إلا من الحطام المتناثر والأشجار التي اقتلعتها الرياح أو الأسلاك المتدلية.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إنه صدرت أوامر لنحو 500 ألف من سكان فلوريدا بالتوجه لأماكن أعلى قبل العاصفة وذلك في 20 مقاطعة على الساحل.