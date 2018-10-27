فيديو.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول على المنطقة الشرقية

المواطن - الخفجي

حذرت إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على المنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة: إن هذه الحالة سوف تشمل: الجبيل- الخفجي- الدمام- الظهران- الأحساء والأجزاء المجاورة له.

وكان الإنذار المبكر قد أصدر تحذيراً باللون الأحمر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في المنطقة الشرقية حتى التاسعة من مساء اليوم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية الجوف) مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

امطار الخفجي اليوم السبت … pic.twitter.com/Hf6MI0TEUk — احمد عبدالكريم الفايز (@AHMEDALFAYEZ9) October 27, 2018