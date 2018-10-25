فيديو.. الحبتور : ثقة محمد بن سلمان بنفسه تؤهله لقيادة المنطقة

المواطن - الرياض

أكد رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور أن كلام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس عن تطلعاته وطموحاته لمنطقة الشرق الأوسط تعكس ثقته بنفسه وتفاؤله، الأمر الذي يؤهله لأن يحقق ما يهدف إليه وقيادة المنطقة.

وأشار الحبتور إلى أنه استمع إلى كلمات ولي العهد في جلسة مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه المملكة، مبديًا إعجابه برؤية ولي العهد لدول المنطقة واقتصادها، وأن هذه الدول بالفعل لديها فرص واعدة تبحث عمن يستفيد بها.

وكان ولي العهد أكد أمس أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، معبراً عن ثقته بتطور اقتصاديات العديد من الدول خلال السنوات الخمس المقبلة.