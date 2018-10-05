الرشوة الجنسية للقضاة وسيلة لكسب العيش في إيران

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت صحيفة إيريش تايمز الضوء على فيديو كرتوني يتناول بعض مساوئ الحياة تحت وطأة نظام الملالي في إيران، والتي تدفع بعض السيدات هناك لممارسة بعض الأفعال التي ينبذها العالم في نظير الحصول على مميزات مثل الطعام والشراب والمسكن.

وأكدت الصحيفة أن الفيلم الذي نفذه أحد الفنيين الإيرانيين يقيم خارج البلاد، وهو يمثل وقائع حقيقية حصلت في المجتمع الإيراني، ويرصدها في صورة عمل كرتوني بالرسوم المتحركة.

واحتوى الفيلم على مجموعة من المشاهد السيئة على المستوى الإنساني، والتي تستوحي قصصها من وقائع حقيقية حدثت لبعض الأشخاص في إيران.

ورصد الفيديو الكرتوني مناطق نائية في طهران معروفة بالنفاق الجنسي على حد وصف العمل الخاص بالرسوم المتحركة،حيث تضمنت القصص إحدى السيدات اللاتي استخدمن الجنس كوسيلة لكسب العيش بعد سجن زوجها في قضية مخدرات.

وتضمن الفيديو رشوة جنسية من جانب السيدة للقاضي الذي بت في قضية زوجها، وهو ما مكنها من تخفيض الحكم الواقع على زوجها والحصول على شقتين في النظام الحكومي.

وفي حالة أخرى رصد الفيديو شاب وفتاة كانا قد مارسا الرذيلة معًا، وكانا يبحثان عن حل طبي يعيد العذرية مجددًا للفتاة، وذلك في مكان سري تحت الأرض لهذه الأمور.

وتخطط الولايات المتحدة لاستعادة العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات العقابية على مرحلتين بدأت في أغسطس، حيث يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني 2015 الذي رفع معظم العقوبات عن إيران مقابل قيود على أنشطتها النووية.