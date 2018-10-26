فيديو.. الشثري يوضح حكم الإخصاب في المختبر

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري أن الإخصاب في المختبر للزوجين الراغبين في إنجاب أطفال جائز في حال توفر عدد من الشروط والضوابط.

وقال الشثري خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إن الإخصاب في المختبر جائز إذا كانت هناك ظروف صحية تحول دون إنجاب الزوجين بالطريقة العادية.

وأوضح الشثري أنه يشترط أن يكون الماء من الزوجين وألا يتم استخدام بويضة امرأة أجنبية أو السائل المنوي من رجل أجنبي وأن يقوم على العملية أطباء مشهود لهم بالثقة والأمانة.