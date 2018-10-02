فيديو.. الضفادع البشرية تنفذ مهمة خاصة في البحر الأحمر

المواطن - متابعة

نفّذت فرق الضفادع البشرية، التابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عملية عسكرية ناجحة في إحدى جزر البحر الأحمر.

وهدفت العملية التي نشرت قناة العربية جزءًا منها إلى التأكد من صحة بعض المعلومات العسكرية ضمن التنسيق بين كافة أفرع القوات المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن.

وتعمل الفرقة ضمن قوات التحالف العربية، وانطلقت على قوارب مطاطية تحت جنح الظلام في مهمة خاصة تتعلق بالتحقق عن قرب من معلومة استخباراتية عن هدف على إحدى جزر البحر الأحمر. وبعد اكتمال مهمة فرقة الضفادع البشرية تباشر سفن التحالف مهمة التعامل مع الهدف على الجزيرة، حيث تشكل هذه الفرقة التي تلقى أفرادها تدريبات نوعية عامل حسم في العمليات البحرية الخاصة.

