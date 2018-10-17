فيديو .. الفواز يُتوج البرازيل بلقب الرباعية

المواطن - محمد سمعه

سلّم قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنتخب البرازيلي لقب كأس البطولة الرباعية بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني اليوم بهدف دون رد.

وكان المنتخب البرازيلي هزم المنتخب الأرجنتيني بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني سجله اللاعب جواو ميراندا مدافع نادي إنتر ميلان بضربة رأسية متقنة.

وعلى الفور توج قصي الفواز لاعبي السامبا ببطولة الدورة الرباعية، بعد فوز المنتخب البرازيلي على المنتخب السعودي في مباراته الأولى يوم الجمعة الماضية بهدفين دون رد وفوزه اليوم على المنتخب الأرجنتيني.

ونجح البرازيلي نيمار في لفت الأنظار وقيادة منتخب بلاده للفوز، خاصة بعد فاصل من المهارات قدمه في المباراة بجانب صناعته لهدف اللقاء الوحيد والذي أحرزه اللاعب جواو ميراندا.

ويستعد المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أميركا والتي تُقام العام المقبل، كما يستعد المنتخب الأرجنتيني للبطولة ذاتها.

ونجح المنتخب البرازيلي في الثأر من هزيمته الودية في العام الماضي من منتخب الأرجنتين بهدف نظيف أحرزه اللاعب ميركادو في لقاء كان أقيم في مدينة ملبورن الأسترالية.

سبق لمنتخب البرازيل التتويج ببطولة كأس العالم من قبل في خمس مناسبات أعوام 1958 و1962و1970 و1994 و2002، أما منتخب الأرجنتين فتُوج بلقب كأس العالم من قبل مرتين عامي 1978 و1986.

خسرت الأرجنتين فرصة التتويج ببطولة كأس كوبا أميركا عامي 2015 و2016 لصالح منتخب تشيلي في المباراة النهائية والتي أقيمت بين المنتخبين.