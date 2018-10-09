فيديو.. المرور يضبط مفحطین ظھر أحدھم في مقطع فیدیو یصدم مركبة ویلوذ بالفرار

فيديو.. المرور يضبط مفحطین ظھر أحدھم في مقطع فیدیو یصدم مركبة ویلوذ بالفرار

2018/10/09
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ضبط مرور منطقة الرياض قائدي مركبات، ظهروا في مقطع فیديو يمارسون التفحیط في أحد الطرق السريعة بشرق الرياض، وألقى القبض علیھم، ويجري الآن استكمال الإجراءات لإحالتھم لھیئة الفصل في المخالفات المرورية.

وكان مقطع فیديو متداول أظھر قائد مركبة يمارس التفحیط ويتعمد “التشطیف” بین المركبات بسیارة من نوع “ھوندا”، ما أدى لاصطدامه، ثم لاذ بالفرار.

وتمكن المرور بعد متابعة المقطع وتحلیله من التوصل له والقبض علیه وعلى بقیة المفحطین.

وكان متداولو المقطع طالبوا الجهات المعنية باتخاذ اللازم ووضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حياة المارة فضلا عن قائدي السيارات أنفسهم.

 


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