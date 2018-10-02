فيديو.. المغامسي يوضح حكم صلاة الجماعة في المسجد

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ وجوب صلاة الجماعة مع إشارته إلى اختلاف العلماء في ذلك.

وقال الشيخ المغامسي “الراجح عندي ترجيحاً مؤكداً أن صلاة الجماعة واجبة ما لم يكن هناك عذر” مضيفاً “من صلى في بيته دون عذر، فإن الصلاة صحيحة مقبولة إن شاء الله، لكنه يأثم”.

وأضاف المغامسي في رده على متصل في قناة دبي، عن حكم صلاة الرجل الفريضة في بيته: “صلاة الجماعة في المسجد اختلف العلماء، رحمة الله عليهم، في وجوبها؛ فمنهم مَن يرى أنها سنة مؤكدة، أو أنها فرض كفاية، ومنهم مَن يرى أن سماع حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل ذلك يوجب إجابة النداء، وهذا الذي أرجّحه، أن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسلم إلا لعذر”.

وتابع: فإن صلى في بيته دون عذر، فإن الصلاة صحيحة مقبولة إن شاء الله، لكنه يأثم، ينبغي للمؤمن إذا سمع النداء أن يجيب.

واستطرد قائلاً: “يرى بعض العلماء أن هذا فرض كفاية، لكن كما قلت الراجح عندي ترجيحاً مؤكداً أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما لم يكن هناك عذر يمنع من أن يأتي الرجل المسجد، أما الأصل وجوبها ويأثم مَن يتخلف عن صلاة الجماعة”.