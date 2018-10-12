فيديو.. الميليشيات الحوثية تدمر المنازل فوق رؤوس الأطفال والمسنين

فيديو.. الميليشيات الحوثية تدمر المنازل فوق رؤوس الأطفال والمسنين

2018/10/12
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تتواصل جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، وكان آخرها قصف منازل المدنيين في القحيفة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء وكبار السن من الشيوخ والعجائز.

وأجبرت الميليشيات الحوثية الإرهابية، 51 أسرة من سكان مديرية مقبنة بترك منازلهم بقوة السلاح.

وأمهلت المليشيات الحوثية الإرهابية، أيضا الأسر والمسنين 24 ساعة قبل تشريدهم ليلاً بالإكراه، ودمرت المنازل المأهولة على ساكنيها بالقذائف والأسلحة الثقيلة.

ورصد وسم “معا من أجل إنقاذ اليمن”، بعضا من جرائم الحوثيين بحق المدنيين الأبرياء، وسط مطالبات من القوى العالمية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين.

 

 


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