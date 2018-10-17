فيديو.. انفجار يقتل 10 ويصيب العشرات في روسيا

فيديو.. انفجار يقتل 10 ويصيب العشرات في روسيا

2018/10/17
الساعة 2:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

لقي ما لايقل عن 10 أشخاص مصرعهم في انفجار هز مبنى كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش الواقعة غربي شبه جزيرة القرم الروسية.

وأكد مسؤولون في هيئة الطوارئ والشرطة وقوع انفجار في إحدى غرف الكلية، مضيفين أن عدد الضحايا كبير، ويجري تحديده، وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو انفجار أسطوانة غاز فيما تعمل في موقع الحادث فرق الإنقاذ والأطباء.


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