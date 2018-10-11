فيديو.. بدر بن هزاع يتحدى مذيع ترند السعودية ويضعه في موقف محرج

فيديو.. بدر بن هزاع يتحدى مذيع ترند السعودية ويضعه في موقف محرج

2018/10/11
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دخل بدر بن هزاع الشهير بلعبة كروت البلوت، في تحدى مذيع ترند السعودية يوسف الغنامي.

وعرض بن هزاع على مذيع البرنامج اختيار ورقة من البلوت، وكانت رقم 3، وتم وضعها في منتصف الأوراق.

وعاد بن هزاع ليفاجئ المذيع بأنه اختار ورقة رقم ثلاثة بالقلب الأحمر، ليرتبك المذيع ويسأل عن الورقة التي اختارها، حيث نسيها، ليتضح فيما بعد أنها رقم ثلاثة بقلوب حمراء فعلا.

 

 


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