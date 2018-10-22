فيديو.. تفاصيل رفع هیئة الكهرباء للحد الأعلى لقیمة الفواتیر المستحقة

المواطن - الرياض

أوضح محافظ هیئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن الهیئة ألزمت شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقیمة الفواتیر المستحقة، قبل القیام بقطع التیار الكهربائي عن المستهلكین.

وأشار الشهري في مداخلة هاتفية مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC إلى “أن الحد الأعلى السابق للفواتیر كان 400 ریال، حیث يتم قطع الخدمة عن المستهلك بعد إنذاره ثلاث مرات.

وأضاف أنه هیئة الكهرباء رأت بعد تعديل التعرفة أن الحد الأعلى قلیل فقررت رفعه إلى ألف ریال للتسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أن الفائدة المرجوة من التعديل تتمثل في إعطاء المستهلك أريحیة أكبر في تسديد مديونیاته لشركة الكهرباء، خصوصاً بعد رفع التعرفة، فإذا تراكمت علیه مديونیات بأقل من ألف ریال، لا يمكن للشركة فصل الخدمة عنه.