فيديو.. تم يفتح ملف مدارس تعليم القيادة.. ترسيب الفتيات لأخطاء تافهة

المواطن - الرياض

كشفت الدكتورة فاطمة آل نصر الله، استشاري مساعد جراحة الوجه والفكين، مديرة برنامج مساعد طبيب الأسنان بمركز درة آرام للتعليم الصحي الأهلي، أن المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات لعدم الحصول على رخصة القيادة.

وقالت آل نصر الله خلال مشاركتها في برنامج ”تم”: إن المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات والأخطاء تافهة سواقتهم أفضل مني واقترحت عليهم وجود كاميرات مع الفاحصة.

بدورها، قالت رنا الدكنان مستشارة قانونية: إن الرسوم في إعادة الاختبار يعد مخالفة، والمفترض الإعادة تكون فقط في الذي لم ينجح فيه.

بينما علقت رقية الهويريني وهي كاتبة اجتماعية بقولها: “يوجد سوء إدارة واضح في مدارس تعليم القيادة”.

وأضاف الهويريني أن فترة قبول الفتيات بعدها الدراسة النظرية بعدها العملية فترة طويلة جدًّا، وبعض الفتيات في هذه الفترة تنسى ما تعلمته.

د. فاطمة نصرالله: عندما بدأت الدروس العملية لرخص القيادة كانت معاناتي مع المدربات الأجانب، ولم يكونوا بتلك الكفاءة.#تم_ورخص_قياده_النساء pic.twitter.com/ozvi8wo0Pm — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 17, 2018

د. فاطمة نصرالله: المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات والأخطاء تافهه، واقترحت عليهم وجود كاميرات في مع الفاحصة.#تم_ورخص_قياده_النساء pic.twitter.com/wakVWcaeVm — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 17, 2018

رنا الدكنان: الرسوم في إعادة الاختبار مخالف، والمفترض الإعادة تكون فقط في الذي لم ينجح فيه. #تم_ورخص_قياده_النساء pic.twitter.com/fv6exKKOJB — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 17, 2018

د. رقية الهويريني: فترة قبول الفتيات بعدها الدراسة النظرية بعدها العملية فترة طويلة جدًا، وبعض الفتيات في هذه الفترة تنسى ماتعلمته. #تم_ورخص_قياده_النساء pic.twitter.com/db49lgQtV1 — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 17, 2018