فيديو.. تم يفتح ملف مدارس تعليم القيادة.. ترسيب الفتيات لأخطاء تافهة
خبراء أكدوا وجود سوء إدارة في هذه المدارس

فيديو.. تم يفتح ملف مدارس تعليم القيادة.. ترسيب الفتيات لأخطاء تافهة

2018/10/17
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الدكتورة فاطمة آل نصر الله، استشاري مساعد جراحة الوجه والفكين، مديرة برنامج مساعد طبيب الأسنان بمركز درة آرام للتعليم الصحي الأهلي، أن المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات لعدم الحصول على رخصة القيادة.

وقالت آل نصر الله خلال مشاركتها في برنامج ”تم”: إن المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات والأخطاء تافهة سواقتهم أفضل مني واقترحت عليهم وجود كاميرات مع الفاحصة.

بدورها، قالت رنا الدكنان مستشارة قانونية: إن الرسوم في إعادة الاختبار يعد مخالفة، والمفترض الإعادة تكون فقط في الذي لم ينجح فيه.

بينما علقت رقية الهويريني وهي كاتبة اجتماعية بقولها: “يوجد سوء إدارة واضح في مدارس تعليم القيادة”.

وأضاف الهويريني أن فترة قبول الفتيات بعدها الدراسة النظرية بعدها العملية فترة طويلة جدًّا، وبعض الفتيات في هذه الفترة تنسى ما تعلمته.

 

 

 


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