فيديو.. حاولت التقاط سيلفي فسقطت من الطابق الـ27

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حاولت فتاة التقاط صورة سيلفي لتسقط من الطابق الـ27 من مبنى شاهق الارتفاع بعد أن فقدت توازنها.

وكانت الفتاة المتوفاة بالغة من العمر 27 عامًا، واسمها ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو، تستند إلى سور الشرفة حينما كانت تلتقط صورة لها.

وأظهر مقطع فيديو أنها كانت مُمسكة بعصا السيلفي وهي تسقط على الأرض، وأسرع المسعفون إلى مكان الحادث، وهو مبنى يسمى برج الأقصر في أحد أحياء مدينة بنما يدعى إل كانجريجو.