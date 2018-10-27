فيديو.. رجل ينتحر بالنوم على قضبان قطار 

المواطن - متابعة

أصيب رجل صيني بالاكتئاب الشديد، بمجرد عودته إلى مسقط رأسه في مقاطعة يانغشين وقرر الانتحار.

ذكرت التقارير المحلية أن الرجل قرر أن ينهي حياته عندما خرج من القطار، وظهر في لقطات يقفز من فوق الرصيف ويستلقي على القضبان.

وقبل دخول قطار شحن المحطة بثلاث دقائق، تمكن 3 ضباط من إبعاد الرجل عن القضبان في الوقت المناسب.

وأضافت التقارير أن الرجل شكر الضباط بعد إنقاذه واعتذر فيما بعدُ عن قراره المتهور.