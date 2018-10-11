فيديو.. سارة الودعاني : أعيش قصة حب مع “أبونا”

المواطن - سعد العقيل

كشفت خبيرة التجميل سارة الودعاني عن جانب من حياتها الشخصية بعد الزواج ومشوارها على طريق الأمومة والدراسة معاً.

وردت سارة الودعاني على أسئلة بعض متابعيها على تطبيق انستقرام عبر خاصية “اسألني” حيث تطرقت لأسباب غيابها عن الجماهير منذ زواجها.

وقالت سارة الودعاني إن غيابها لم يكن بسبب الزواج بل بسبب الدراسة، مؤكدة أنها تدرس إدارة الأعمال ولم تكن تتخيل أن الدراسة تأخذ كل هذا الوقت.

وحول وقوعها في الحب قبل الزواج قالت سارة الودعاني ” أنا أعيش حالياً أروع قصة حب مع أبونا – في إشارة لزوجها.

وقالت سارة الودعاني إنها دائماً ما تلجأ إلى الله حين تتعرض لأي مشكلة أو عارض يواجهها وهو دائماً يقف معها.

والمعروف أن سارة الودعاني خبيرة تجميل ومن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وقبل عدة أشهر تزوجت من شاب يدعى عبدالوهاب سياف وأقيم حفل الزواج في المالديف.

وقبل الزواج نشرت سارة الودعاني، البالغة من العمر 27 عاماً، صوراً وفيديوهات على حسابها بموقع سناب شات”تظهر فيها مع عريسها ووالدها وأشقائها وضيوف الحفل، إضافة إلى فرقة فنية استعراضية شامية.

ولا تتحدث سارة الودعاني كثيراً عن زوجها وشريك حياتها بل تكتفي بالإشارة إليه بأول حرفين من اسمه باللغة الإنجليزية قبل الزواج وبعد الزواج منحته لقب ” أبونا”.

يذكر أن سارة الودعاني تثير الجدل بظهورها عبر مواقع التواصل، فهي كثيراً ما تخرج على النص وتتطرق إلى أمور لا يجب التطرق لها على الملأ من وجهة نظر البعض، الأمر الذي يجعلها دائماً عُرضة للانتقادات.