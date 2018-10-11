فيديو.. سيناريو 11 سبتمبر كاد يتكرر في أستراليا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سادت حالة من الذعر والخوف في أستراليا بعد أن وصلت إحدى طائرات لارتفاع منخفض للغاية فوق المباني المدنية والتجارية، للحد الذي جعل البعض يتوقع نموذجاً جديداً لأحداث 11 سبتمبر في نيويورك عام 2001.

وحسب ما أكدته صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن المستوى المنخفض للطيران كان ضمن أحد العروض الجوية للقوات الأسترالية، إلا أن إحدى المقاتلات قد وصلت لانخفاض مخيف على بعد بضعة أمتار فقط من ناطحات السحاب في المدينة.

وأكدت الصحيفة أن العرض أثار حالة من الخوف والذعر الواضحين، لا سيما وأن مستويات الطيران كانت منخفضة للغاية.

الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ سي 17 أظهرت قدرات كبيرة في المناورة والهبوط بشكل رائع، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من وصف قائدها بالغباء، خاصة وأن أي خطأ غير مقصود كان سيكلف البلاد خسائر بشرية ومادية طائلة.

كانت هذه الرحلة جزءًا من فعالية ريفير فاير في الساحل الجنوبي للمدينة، والتي تقام كل عام للاحتفال بنهاية مهرجان كوينزلاند للفنون الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وتمت مشاركة مقاطع الفيديو المعروضة من قبل القوات الجوية الملكية الأسترالية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت تعليقات الجمهور الطيار بالتصرف بغباء واضح، بالإضافة إلى أنه لا يبالي لحياة المدنيين.

يذكر أن حادث هجوم 11 سبتمبر الإرهابي في الولايات المتحدة كان قد استهدف برج التجارة العالمي في نيويورك، بعد أن استطاعت عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي اختطاف طائرات وتوجيهها للاصطدام في المبنى.