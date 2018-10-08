فيديو.. شاب يقفز في مكب للنفايات من الطابق التاسع

المواطن - متابعة

أنقذ رجال الإطفاء شاباً مخموراً أسقط نفسه في مكب للنفايات بعد أن قفز من الطابق التاسع للبحث عن سلسلة مفاتيحه.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، سقط الشاب البالغ من العمر 24 عاماً من فتحة النفايات الموجودة بشقة صديقه بالطابق التاسع من مبنى ببيلاروسيا، بعد أن فقد مفاتيحه بها، واضطر رجال الإطفاء إلى صنع فتحة في الجدار لإخراجه، وقاموا بسحبه بقوة، بينما لا يزال في حالة سُكر.

تمكن الرجل من تسلق ثلاثة أدوار لكنه علق بالداخل ولم يستطع أن يكمل، وأصيب بسبب الحادث في رأسه وحوضه.