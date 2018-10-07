فيديو.. لحظة إنقاذ رجل حاول الانتحار من ارتفاع 94 متراً

المواطن - متابعة

أنقذت شرطة نيويورك، في اللحظات الأخيرة رجلاً حاول الانتحار من ارتفاع شاهق.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تسلق رجال شرطة نيويورك جسر وليامز بيرج البالغ ارتفاعه 94 متراً لإثناء الرجل عن قراره بإلقاء نفسه من الأعلى، وظلوا في حديث معه استمر لمدة 75 دقيقة، حتى وافق على الهبوط.

وقامت فرق الطوارئ بحمل الرجل بعد ربطه حتى وصل بسلام إلى الأرض.

يذكر أن نفس الفريق أنقذ من قبل امرأة تهدد بإلقاء نفسها من أعلى تمثال الحرية يوليو الماضي.