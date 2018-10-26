فيديو .. ماذا قدم رباعي النصر الأجنبي بعد 6 جولات؟

المواطن - محمد سمعه

قدم رباعي نادي النصر الأجنبي، المكون من المغربي نور الدين مرابط والبرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرزاق حمد الله، أداء مميزًا مع العالمي خلال أول 6 جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس على “تويتر” أبرز أرقام الرباعي الأجنبي، حيث لعب جوليانو في 6 مباريات سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا فقط.

أما المغربي نور الدين مرابط فشارك في ست مباريات مع العالمي، حيث نجح في تسجيل هدفين وصنع 3 أهداف.

وشارك اللاعب النيجيري أحمد موسى في خمس مباريات، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، بينما شارك اللاعب عبدالرزاق حمد الله في أربع مباريات وسجل هدفين وصنع هدفين.

لم يشارك اللاعب أحمد موسى في مباراة النصر والباطن يوم الجمعة الماضية في بطولة الدوري؛ وذلك بسبب مرض والدته.

يواجه النصر نادي الفيحاء، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رباعي النصر الأجنبي " امرابط ، جوليانو ، موسى ، حمدالله " في 6 جولات من #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #دوري_بلس pic.twitter.com/fN4qZMTGNX — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018