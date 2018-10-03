فيديو متداول .. مجهول يغلق أبواب عمارة في جدة ويحرق السيارات أمامها!

المواطن - جدة

أضرم مجهول النار في بعض السيارات في جدة، بعد أن أغلق باب إحدى العمارات لمنع نزول السكان وإنقاذ المركبات المتوقفة.

وأظهر مقطع فيديو، شاب يقول إن لصًا أغلق باب إحدى العمارات ثم أشعل النار في المركبات الموجودة أمامها.

واستغاث الشاب بالجهات الأمنية للتدخل والقبض عليه.

وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق في محاولة للسيطرة عليه قبل امتداده.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.