فيديو.. مرآة ذكية تقدم نصائح تجميلية .. وداعًا للصالونات

فيديو.. مرآة ذكية تقدم نصائح تجميلية .. وداعًا للصالونات

2018/10/19
الساعة 8:16 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - متابعة

لطالما كانت المرآة من أهم الأدوات التي تلجأ اليها المرأة كلما أرادت تفقد أناقتها وجمالها، بيد أن التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا قد تم تطويعه لخدمة المرأة بشكل يلبي احتياجاتها وفضولها.

فقد عرضت شركة نوفيرا اليابانية مرآة ذكية قادرة على تقديم النصائح للجمال.
وقالت الشركة المصنعة إن الهدف من المرآة تعزيز احترام الذات وترسيخ الثقة بالنفس، مضيفة أنها مزودة أيضا بشاشة وكاميرا وسماعة ما يجعلها هاتفا محمولا.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم