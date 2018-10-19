فيديو.. مرآة ذكية تقدم نصائح تجميلية .. وداعًا للصالونات

المواطن - متابعة

لطالما كانت المرآة من أهم الأدوات التي تلجأ اليها المرأة كلما أرادت تفقد أناقتها وجمالها، بيد أن التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا قد تم تطويعه لخدمة المرأة بشكل يلبي احتياجاتها وفضولها.

فقد عرضت شركة نوفيرا اليابانية مرآة ذكية قادرة على تقديم النصائح للجمال.

وقالت الشركة المصنعة إن الهدف من المرآة تعزيز احترام الذات وترسيخ الثقة بالنفس، مضيفة أنها مزودة أيضا بشاشة وكاميرا وسماعة ما يجعلها هاتفا محمولا.

