فيديو.. مراسل أرصاد ينجو بأعجوبة من الموت تحت إعصار مايكل المدمر

المواطن - متابعة

تقلبات حادة وسريعة في حالة الطقس، كادت أن تودي بحياة مراسل أرصاد جوية، في مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء استعار إعصار مايكل، الذي ضرب البلدان الساحلية بالولاية، وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص، واقتلع المنازل.

وفي وسط تقلبات الطقس الشديدة، كاد مراسل الأرصاد الجوية جيم كانتور أن يفقد حياته قبل أن يتفادى بصعوبة شديدة، لوحًا خشبيًا طار باتجاهه أثناء البث المباشر لنقل حالة الطقس.

ونشرت أجزاء مصورة من النشرة الجوية على “تويتر”، تظهر كانتور في مدينة بنما سيتي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو يجد صعوبة في التحدث، لأنه كان يصارع رياحًا وأمطارًا قوية.

وفجأة ودون سابق إنذار طار باتجاهه لوح خشبي ضخم، لكنه ولحسن الحظ لاحظه واستطاع تفاديه في الوقت المناسب، وبقي على قيد الحياة بعد أن قفز جانبًا.

لكن اقتراب الموت من مذيع النشرة الجوية، لم يثن كانتور عن معاودة المحاولة للظهور على الهواء مباشرة بعد أن بدل طاقيته العادية بخوذة واقية.

Cantore nearly just got speared by 2×4 it seemed. #HurricaneMichael pic.twitter.com/tyNWrymC3p

— Tim Ballisty (@IrishEagle) October 10, 2018