فيديو.. مسن تجاوز عمره 110 أعوام يوجه رسالة في حب المملكة

المواطن - الرياض

وجه مسن في الـ110 من عمره رسالة حب للمملكة، حاثًا الجميع على الدفاع عنها والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة.

ونشر الإعلامي نايف الأحمري مقطع فيديو وعلق عليه بالقول: جدي الله يحفظه ويطول بعمره، تجاوز عمره 110 سنوات لم ينسَ فضل السعودية العظمى ومواقف حكامها.

وتحدث الجد عن مواقف عاشها في تاريخ السعودية في عهد عدد من ملوك المملكة أبناء الملك المؤسس رحمه الله.

جدي الله يحفظه ويطول بعمره ، تجاوز عمره 110 سنوات لم ينسى فضل #السعودية_العظمى ومواقف حكامها 🇸🇦💚 pic.twitter.com/wOx6WDZSrN — نايف الأحمري (@Nayef_tv) October 27, 2018