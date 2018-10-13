فيديو.. هل تذكرون هذه التغريدة؟.. انبطاح تركيا أمام واشنطن

المواطن - الرياض

تعكس قضية القس اندرو برونسون انبطاح تركيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الإفراج عن القس الأمريكي ووصوله إلى ألمانيا.

تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بشأن القس الأمريكي، حملت في طياتها تأكيد واشنطن على أنها لن تتراجع حتى إطلاق سراح القس برونسون.

وعلى الجانب الآخر كانت مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توحي بأن تركيا لن تتنازل، ولن تفرج عن القس الأمريكي، إلا قبل أن تفرج أمريكا عن المعارض التركي فتح الله غولن.

ولكن مجريات الأمور وتطورات الأحداث ومعاناة تركيا من العقوبات الأمريكية، وانهيار الليرة التركية، جعلت تركيا تتراجع وتنبطح أمام واشنطن وتفرج عن القس الأمريكي.

هل تذكرون هذه التغريدة ؟ pic.twitter.com/oUtRbNoktJ — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 13, 2018