فيديو.. وزير الإعلام: المملكة مستقبل الاقتصاد العالمي

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي تتواصل فعالياته اليوم في الرياض يؤكد أن مستقبل الاقتصاد العالمي في المملكة.
وأشار العواد إلى أن الزخم الكبير والشغف العالمي بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر يضع المملكة في مكانة متقدمة فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار.
فيديو | وزير #الإعلام @AwwadSAlawwad: في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار_2018 نتحدث بلغة الأرقام والصفقات#الإخبارية pic.twitter.com/d7L6FCKtAJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2018
وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار قد افُتتحت فعالياتها صباح أمس بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.
فيديو | وزير #الإعلام: #مبادرة_مستقبل_الاستثمار_2018 تثبت للجميع بأن #المملكة مستقبل الاقتصاد العالمي#الإخبارية pic.twitter.com/jvKGdzPphM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2018