فيديو.. وزير الإعلام: المملكة مستقبل الاقتصاد العالمي

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي تتواصل فعالياته اليوم في الرياض يؤكد أن مستقبل الاقتصاد العالمي في المملكة.

وأشار العواد إلى أن الزخم الكبير والشغف العالمي بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر يضع المملكة في مكانة متقدمة فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار.

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار قد افُتتحت فعالياتها صباح أمس بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.