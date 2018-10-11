فيديو وصور.. إعصار لبان يصل عمان واليمن.. والمملكة تقطف ثمار النينيو قريبًا

المواطن - الرياض

تحولت العاصفة المدارية “لبان”، أمس الأربعاء، إلى إعصار من الدرجة الأولى، كما بدأت تأثيراتها تظهر بالقرب من السواحل العمانية، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية في السلطنة.

وحذرت الأرصاد العمانية من أن الإعصار قد تزيد قوته ليصبح من الدرجة الثانية خلال الساعات القليلة المقبلة.

تنبؤات جوية:

وتشير التنبؤات الجوية إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات الغير مباشرة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، ربما تستمر حتى مساء الجمعة المقبل بمشيئة الله.

ومن المرجح بحسب خبراء الطقس أن يكون هناك احتمالان بحسب آخر التحديثات فيما يتعلق بإعصار ”لبان”، الاحتمال الأول وهو الأكثر ترجيحًا بنسبة 70% تقريبًا، أن يكون مساره للسواحل الجنوبية باتجاه مدينة صلالة، وينعكس تأثيره بأمطار غزيرة ورياح نشطة السرعة، أما الاحتمال الثاني ونسبته 30% فهو أن يتخذ “لبان” مسارًا إلى خليج عدن باتجاه الجمهورية اليمنية.

الإعصار يتجه إلى اليمن:

ومن المرجح أن يغيّر الإعصار “لبان” مساره باتجاه اليمن غربًا يوم الجمعة الـ12 من أكتوبر، بحسب المعطيات الجوية الحاليّة.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجويّة في سلطنة عمان، إشعار رقم “1”، بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية “لبان” في بحر العرب، بعد توقعات بتحوّله لإعصار من الدرجة الأولى.

سرعة الرياح:

من جهة أخرى قدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سرعة الرياح للعاصفة حول مركزها (85- 115) كم/ س وتتحرك بسرعة 10 كم/ س باتجاه الشمال الغربي، وموقعها عند خط عرض 12.9 درجة شمالًا وخط طول 60.2 درجة شرقًا.

كما تشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه العاصفة مباشرة خلال الـ4 أيام القادمة، بينما تساهم بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا قد تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

ظاهرة النينيو:

من جهته توقع خبير المناخ زياد الجهني، أن هناك تناميًا قويًّا ومتسارعًا لظاهرة النينيو في المحيط الهادي والمحيط الهندي مصحوبة باحترار “جميل” على غرب بحر العرب ستقطف ثماره المملكة بعد أيّام قلائل.

بينما توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن إعصار لبان سيبقى في الدرجة الأولى، وقد لا يتطور أعلى منها.

وتابع أنه من المتوقع إن شاء الله تعالى أن يقوى ويتطور فقد يبقى برهة من الوقت في الدرجة الثانية، ثم يعود القهقرى إلى الدرجة الأولى، وهي أضعف من الثانية، ومتوقع أن يضرب المكلا بقوة الدرجة الأولى هذا والله أعلم.

كما وثقت بعض مقاطع الفيديو تأثير إعصار لبان على سلطة عمان كما يلي:

#اعصار_لبان

اجواء عمان حالياً

اللهم احفظ أهلنا في عمان وجعلها امطار خير وبركه عليهم ..🙏 pic.twitter.com/U9VYGe3Wyt — آلميم ..m.alkaabi🇦🇪 (@alkaabi7733) October 10, 2018