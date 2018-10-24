فيديو وصور.. جنود الاحتلال يقتحمون الكنيسة القبطية ويعتدون على رهبان مصريين

المواطن - متابعة

اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم ، كنيسة الأقباط وتعدت بالضرب على رهبان الكنيسة – بينهم مصريون- واعتقلت أحدهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية عند باب دير السلطان القبطي بمحاذاة كنيسة القيامة في القدس القديمة.

وكانت الكنيسة القبطية نظمت وقفة احتجاجية احتجاجا على رفض الحكومة الإسرائيلية قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير، فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الإثيوبيين دون موافقة الكنيسة القبطية.

وأوضح شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على الرهبان وأبعدتهم بالقوة عن المكان وسمحت لطواقم البلدية بالدخول للقيام بأعمال الترميم بحسب وكالة معًا الفلسطينية.



من جهة أخرى أعربت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عن إدانتها للاعتداء على الرهبان، واستنكارها تدخل السلطات الإسرائيلية في أعمال الترميم، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاصها في القدس على اعتبار أن الجزء الشرقي للمدينة المقدسة منطقة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني.



