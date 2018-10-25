فيديو وصور.. وفاة 17 طفلاً وفقدان 4 في حادث الحافلة بالأردن

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر طبية أردنية أن 17 طفلا قتلوا و 4 أشخاص مفقودين و 34 تم إنقاذهم في السيول التي تعرت لها أجزاء من البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن ارتفاع ضحايا حادث الحافلة المدرسية التي جرفتها السيول اليوم إفيما لا تزال فرق البحث تبحث عن باقي الطلاب.

كما أصيب 15 شخصاً في حادث تصادم بين 10 مركبات بسبب العاصفة الغبارية على أحد الطرق الصحراوية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة عمان، فيما قررت العديد من الإدارات التعليمية تعليق الدراسة في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الحالة المدارية التي تتعرض لها الأردن حتى صباح الغد.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر وتحريك آليات من وزارات البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

من جهة أخرى أغلقت الأجهزة الأمنية، عصر الخميس، طريق الزارة – البحر الميت بالكامل بسبب انهيارات جوانب الطريق.