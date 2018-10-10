فيديو.. يد الغدر الحوثية تروع النازحين في الحديدة

المواطن - الرياض

في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودًا إغاثية مضنية لتدارك الوضع الإنساني المتردي في المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، تمد يد الغدر الحوثية لترويع النازحين الذي ارتضوا الخيام بيوتًا بعد أن هدمت مساكنهم تحت بطش وطغيان الميليشيا.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت الجمعة الماضية مخيم للاجئين بعدد من القذائف في بني جابر بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا، لاستقبال النازحين من المديريات الأخرى في الحديدة، بسبب ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من قتل وطرد وأعمال نهب وسلب للمساعدات الإنسانية في هذا المحافظة، ونتج عن هذا الاستهداف الإرهابي البشع وفاة امرأة وإصابة عدد من النازحين القاطنين بالمخيم، قدر عددهم بـ 12 جريحا أغلبهم كان من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم.